La chasse aux monstres ! Autun, 24 octobre 2021, Autun.

La chasse aux monstres ! 2021-10-24 – 2021-12-31 Office de tourisme 13 Rue du Général André Demetz

Autun Saône-et-Loire Autun

Pour les vacances de la Toussaint, l’office de Tourisme du Grand Autunois Morvan en collaboration avec Chasse O Trésor, une société autunoise crée par Margaux Candillon, jeune guide conférencière, vous propose un nouveau jeu de piste à destination des enfant, âgés de 5 à 10 ans. Une chasse aux monstres qui ravira petits et grands.

Venez découvrir ou redécouvrir la ville d’Autun et son patrimoine, d’une façon ludique, à travers ce jeu mettant en avant les légendes et monstres du Morvan.

Cette quête vous plongera au cœur d’un univers magique où des monstres libérés menacent la tranquillité de la ville d’Autun.

Muni de votre sac d’aventurier, partez à la chasse aux monstres et enfermez-les de nouveaux dans le grimoire magique duquel ils se sont échappés.

Le temps presse, serez-vous à la hauteur du défi qui vous est lancé ?

Si votre âme d’aventurier se réveille, nous vous attendons avec impatience à l’Office de Tourisme du Grand Autunois Morvan.

N’hésitez pas et venez participer à cette aventure familiale.

Bonne humeur garantie.

La participation à la Chasse aux monstres vous permettra également de bénéficier d’un bon de réduction pour visiter, au choix, le musée Rolin de la Ville d’Autun ou le musée de Bibracte à Saint-Léger-sous-Beuvray. Ce bon est valable pour une personne. Ce jeu de piste met également en avant les commerçants de la ville qui renferme des indices au sein de leurs boutiques.

Location du kit d’aventurier au prix de 10€ valable pour 4 personnes. Les kits d’aventurier sont à récupérer à l’office de tourisme lors des horaires d’ouvertures. Les chasseurs de monstres repartiront avec leurs grimoires. Ce jeu restera disponible toute l’année.

A très vite en Grand Autunois Morvan.

welcome@autun-tourisme.com +33 3 85 86 80 38

