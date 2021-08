Étoile-sur-Rhône Place de l'église Drôme, Étoile-sur-Rhône La charte des Libertés d’Etoile-sur-Rhône Place de l’église Étoile-sur-Rhône Catégories d’évènement: Drôme

La commune d’Étoile possède une curiosité abritée sous le porche d’entrée de l’église Notre-Dame : la charte des libertés, une plaque gravée en 1244 qui témoigne de privilèges accordés aux habitants du village. Cette charte des libertés d’Étoile est un témoignage essentiel du passé. Non seulement les chartes gravées sur pierre sont extrêmement rares mais en outre celle d’Étoile marque la naissance officielle du bourg. Que sait-on ? De quoi parle-t-elle ? Comment se compose-t-elle ? Éléments de réponses au cours de cette courte visite devant la charte.

Groupe limité, sur réservation – RDV sur place, devant l’église

