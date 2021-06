La Chapelle-des-Fougeretz Logis-porche en pan de bois Ille-et-Vilaine, La Chapelle-des-Fougeretz Visite d’un logis-porche en pan de bois – Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins Logis-porche en pan de bois La Chapelle-des-Fougeretz Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Visite d’un logis-porche en pan de bois – Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins Logis-porche en pan de bois, 26 juin 2021 11:00-26 juin 2021 17:00, La Chapelle-des-Fougeretz. Samedi 26 juin, 11h00, 16h00 Entrée libre, réservation conseillée https://docs.google.com/forms/d/1ssji3Vwvv86tXgt_ASbXcHN4php4pEQyyMCv33GCZEI/edit À l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins dont la thérmatique 2021 est l’arbre, nous proposons une programmation de visites d’un ancien logis-porche en pan de bois. À l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins dont la thérmatique 2021 est l’arbre, nous proposons une programmation de visites d’un ancien logis-porche. Cet édifice remarquable par la rareté de son architecture sur le territoire du Pays de Rennes a été construit au XVe siècle. Il servait à marquer l’entrée dans le domaine seigneurial.

Deux visites seront présentées par Amélie Le Paih, architecte en charge de la réhabilitation de ce bâtiment et Georges Lemoine, responsable technique de TIEZ BREIZ.

Un stand Tiez Breiz sera présenté de 10h à 17h

Logis-porche en pan de bois La Chapelle-des-Fougeretz 35520 La Chapelle-des-Fougeretz Le Haut Plessis Ille-et-Vilaine samedi 26 juin – 11h00 à 12h00

samedi 26 juin – 16h00 à 17h00

