Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Après l’annulation de l’édition 2020 et beaucoup d’incertitudes, nous avons le plaisir de vous annoncer le retour de la Chalibaude pour sa 32ème édition ! Réservez dès aujourd’hui votre week-end du 26-27 juin Au programme : 18 compagnies à venir découvrir : Fanfare – Théâtre – Danse – Cirque – Feu – Musique – Amateur – Jeune Public… Programmation en cours, à retrouver bientôt sur le site du festival – www.chalibaude.fr

+33 2 43 09 55 97 http://www.chalibaude.fr/

