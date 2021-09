La Caravane passe – Nomadic spirit théâtre des Bergeries, 25 septembre 2021, Noisy-le-Sec.

La Caravane passe – Nomadic spirit

du samedi 25 septembre au dimanche 26 septembre à théâtre des Bergeries

Pour retrouver la liberté oubliée du voyage et retisser les liens, rejoignez La Caravane Passe et laissez-vous porter par son esprit nomade ! Presque 20 ans que le quintet sillonne les routes d’ici et d’ailleurs, d’Est en Ouest en Europe, en Asie et au Moyen Orient. Après la sortie d’un 6e album, Nomadic Spirit, en 2020, le voici de nouveau en tournée. Fort de ses expériences, le groupe compose avec une liberté d’écriture où s’entremêlent hip-hop, musique tzigane, orientale, manouche et chanson française. Des mélodies fougueuses, toujours tournées vers les Balkans, mais aussi constellées de détours vers le flamenco de Paloma Pradal ou les mélopées gnawa de Mehdi Nassouli… Les langues se mélangent, les styles se confondent, les instruments se complètent pour donner à entendre des titres dansants, transfrontaliers et vivants. Chant, guitares, trompettes, mandolines : Toma Feterman // Chant, trombone, fiscorn, conques : Olivier Llugs Llgany // Saxophones, flûtes : Cyril Zinzin Moret // Basse : Ben Body // Batterie, percussions : Pat Gigon

entrée libre sur réservation

ouverture de saison – concert gratuit

théâtre des Bergeries 5 rue Jean Jaurès 93130 Noisy le Sec Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T20:30:00 2021-09-25T22:00:00;2021-09-26T16:00:00 2021-09-26T17:30:00