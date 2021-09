Carouge GE Théâtre Alchimic Carouge (GE) La Cantatrice chauve Théâtre Alchimic Carouge GE Catégorie d’évènement: Carouge (GE)

du mardi 7 septembre au vendredi 17 septembre à Théâtre Alchimic

Signée Eugène Ionesco, une satire pleine d’humour de notre société, dans une version hors normes, pour comédiennes, comédiens, et trois marionnettes de taille humaine. Cette conception trouve ici sa légitimité, car elle démasque ces êtres marionnettisés par l’absurdité de la petite bourgeoisie qui les tourne en ridicule Mise en scène : Cyril Kaiser Jeu : Vincent Babel, Nicole Bachmann, Cyril Fragnière, Alicia Packer

de CHF 10 à CHF 29

Une satire pleine d’humour de notre société d’Eugène Ionesco et mise en scène par Cyril Kaiser. Théâtre Alchimic Avenue Industrielle 10, 1227 Carouge GE Carouge GE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-07T20:00:00 2021-09-07T21:35:00;2021-09-08T19:00:00 2021-09-08T20:34:00;2021-09-10T20:00:00 2021-09-10T21:35:00;2021-09-11T19:00:00 2021-09-11T20:35:00;2021-09-12T19:00:00 2021-09-12T20:35:00;2021-09-13T19:00:00 2021-09-13T20:35:00;2021-09-14T20:00:00 2021-09-14T21:35:00;2021-09-15T19:00:00 2021-09-15T20:35:00;2021-09-16T19:00:00 2021-09-16T20:35:00;2021-09-17T20:00:00 2021-09-17T21:35:00

