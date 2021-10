La Camara Oscura – Alexandre Zeff Espace Marcel Carné, 9 décembre 2021, Saint-Michel-sur-Orge.

La Camara Oscura – Alexandre Zeff

Espace Marcel Carné, le jeudi 9 décembre à 20:30

Nathacha Appanah nous plonge dans l’enfer d’une jeunesse livrée à elle-même au cœur du plus grand bidonville de France, à Mayotte. Sur cette île du bout du monde, cinq destins vont nous révéler leur quotidien. L’intrigue débute avec l’histoire d’un nourrisson nommé Moïse qui débarque en kwassa sur l’île de Mayotte depuis les îles des Comores. Sa mère le donne à une infirmière, Marie… Le texte, inspiré de la tragédie grecque, et la construction narrative, inspirée du thriller, rendent l’intrigue accessible à un très large public. Il y a une force poétique qui allie violence et tendresse dans un même « flow » qui rappelle par moments Bernard-Marie Koltès ou Wajdi Mouawad. Les mots se mâchent et parfois se recrachent violemment dans un rap enragé. Tropique de la violence est une expérience sensible et transdisciplinaire qui interroge notre humanité.

Tarif B

Alexandre Zeff s’empare du roman de Nathacha Appanah et le porte sur scène dans un spectacle poignant et poétique sur la jeunesse de Mayotte livrée à elle-même.

Espace Marcel Carné Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-09T20:30:00 2021-12-09T22:00:00