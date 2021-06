Faverges-Seythenex Faverges-Seythenex Faverges-Seythenex, Haute-Savoie La cabane « Le banquet du belvedère » Faverges-Seythenex Faverges-Seythenex Catégories d’évènement: Faverges-Seythenex

Haute-Savoie

La cabane « Le banquet du belvedère » Faverges-Seythenex, 20 juin 2021-20 juin 2021, Faverges-Seythenex. La cabane « Le banquet du belvedère » 2021-06-20 – 2021-06-25 Le Belvedère Crêt Bertehet

Faverges-Seythenex Haute-Savoie Faverges-Seythenex Takumi et Austeja seraient ravis d’avoir un coup de main du 20 au 25 juin, en particulier les 22 et 23/06 pour le montage de leur structure.

Lieu Faverges-Seythenex Adresse Le Belvedère Crêt Bertehet Ville Faverges-Seythenex