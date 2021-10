Cajarc Cajarc Cajarc, Lot La Botanique en Famille “Couleurs d’Automne” Cajarc Cajarc Catégories d’évènement: Cajarc

Cajarc Lot EUR Samedi 23 octobre de 10h30 à 11h30

RDV place de la Gare à Cajarc

“Les couleurs de l’automne” Dimanche 27 février de 15h à 16h

RDV sur le parking du gouffre de Lantouy à Saint-Jean-de-Laur

“Le renouveau de la nature” Dimanche 20 avril de 15h à 16h

RDV sur le parking du gouffre de Lantouy à Saint-Jean-de-Laur

“Foule de fleurs” 10 € / adulte + 10e pour le 1er enfant + 5e par enfant supplémentaire

Gratuit pour les moins de 6 ans / Formation conçue pour les + de 6 ans Qui ne souhaite pas le meilleur pour sa progéniture ou pour la jeunesse qui lui est proche? Cette année une nouveauté dans le programme de vulgarisation scientifique de la Botanique pour Tous, des ateliers à faire en famille, conçus à la fois pour les enfants et les (grands-) parents. 3 ateliers pendant les vacances scolaires, thématiques et de saison pour semer la graine qui fera de la nature une source de stimulation intellectuelle pour toute la vie.

Toute la famille est bienvenue ! Ces ateliers sont conçus pour les plus de 6 ans, c’est donc gratuit pour les moins de 6 ans.

