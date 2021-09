Fouesnant Fouesnant Finistère, Fouesnant La boîte à Goûter! Fouesnant Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Fouesnant

La boîte à Goûter! Fouesnant, 22 octobre 2021, Fouesnant. La boîte à Goûter! 2021-10-22 17:00:00 – 2021-10-22 18:00:00 Médiathèque de l’Archipel 1 Rue des Îles

Fouesnant Finistère SPÉCIAL DYS

Les animations pour les tout-petits 1h00 Dès 6 ans

Pour les 6-11 ans. Apporte ton goûter et nous te préparons une surprise différente à chaque rendez-vous : des lectures, des partages de coups de cœur mais aussi des diffusions de films, des séances de jeux sur tablette ou une sortie en librairie.

Tous les rendez-vous : LES VENDREDIS 25 SEPTEMBRE, 18 DÉCEMBRE, 26 MARS ET 18 JUIN DE 17H00 À 18H00. SPÉCIAL DYS

Médiathèque de l'Archipel 1 Rue des Îles