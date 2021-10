Auterive Salle ASTRUGUE Auterive, Haute-Garonne LA BOBINE VERTE Salle ASTRUGUE Auterive Catégories d’évènement: Auterive

Haute-Garonne

LA BOBINE VERTE Salle ASTRUGUE, 24 octobre 2021, Auterive. LA BOBINE VERTE

Salle ASTRUGUE, le dimanche 24 octobre à 08:30

DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021 8H30 : randonnée pédestre (Sentes et layons) Lieu : salle du belvédère Dès 14h : animations gourmandes et thématiques Lieu : salle Astrugue 16h : Table ronde thème “Paysage et transition énergétique et écologique: récit prospectif» 17h : projection « 2040 » Lieu : cinéma L’Oustal Animations autour de la transition écologique Salle ASTRUGUE AUTERIVE 31190 Auterive Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-24T08:30:00 2021-10-24T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Auterive, Haute-Garonne Autres Lieu Salle ASTRUGUE Adresse AUTERIVE 31190 Ville Auterive lieuville Salle ASTRUGUE Auterive