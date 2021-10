LA BITCHOISE Bitche, 10 octobre 2021, Bitche.

Bitche Moselle

La huitième édition de la Bitchoise verra sa formule repensée en raison du contexte sanitaire.

Pas de course chronométrée mais deux parcours nature vous sont proposés au départ du parking de l’étang de Hasselfurth:

– La ronde de l’étang : 5km

Sympathique parcours autour de l’étang, tout à fait adapté pour une belle balade familiale ou un petit footing. Il est praticable en poussette et accessible aux enfants et personnes à mobilité réduite.

– La montée du Hochkopf : 10km

Magnifique parcours de randonnée aux abords de l’étang et en milieu forestier. Son tracé valloné, avec un dénivelé positif de 168 mètres, conviendra aux marcheurs et coureurs aguerris. A découvrir : le sommet du Hochkopf (429 mètres), point culminant de la région de Bitche.

Le départ sera étalé entre 8h et 17h.

Une urne sera mise à disposition des participants afin de récolter des fonds en faveur de la ligue départementale contre le cancer.

+33 6 88 60 04 25 https://www.bcpbitche.fr/

Basket Club du Pays de Bitche

dernière mise à jour : 2021-09-26 par