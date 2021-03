La bateauthèque au MEG : décoloniser les collections MEG, 14 avril 2021-14 avril 2021, Genève.

La bateauthèque au MEG : décoloniser les collections

MEG, le mercredi 14 avril à 12:15

Dans le cadre de sa réorientation stratégique, le MEG a engagé un processus décolonial au sein de ses collections, de sa recherche, mais surtout en dialogue avec son public.

Un cycle de conférences est proposé pour donner des pistes de compréhension de cette problématique.

Fabio Rossinelli, historien, auteur de «Sociétés de géographie et impérialisme suisse au 19e siècle : un tour d’horizon et deux exemples représentatifs» dialoguera avec Floriane Morin, conservatrice au MEG, membre de l’ «Initiative Benin – recherche et dialogue entre le Nigeria et la Suisse». Seront abordés les liens entre l’enrichissement des collections muséales suisses et le contexte colonial.

**Intervenant-e-s** Floriane Morin, conservatrice resp. dpt Afrique, MEG, Genève ; Fabio Rossinelli, chercheur scientifique, Università della Svizzera italiana, Lugano

CHF 0.-

Discussion avec Fabio Rossinelli et Floriane Morin. Foyer du MEG. Le mercredi 14 avril 2021. Dans le cadre de la «Journée internationale de la recherche en provenance»

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève



