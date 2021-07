La ballade de l’OCTAV – Concerts à Madiran Madiran, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Madiran.

Le Soleil est enfin de sorti… et nous aussi !! **Samedi 24 Juillet à partir de 19h,** L’OCTAV reprend la route pour se poser le temps d’une soirée, au **Prieuré de Madiran !** Au programme **3 concerts gratuits** avec Jean-Bernard et Nicole Italiano, le duo « Couleur Café », Fabrice et le groupe de Jazz « P’tit lu Quintet » et nos amis Yvette et Manu et les « Accords d’Léon » ! Vous l’aurez compris… une soirée comme on les aime… en espérant vous y croiser ! Soirée organisée par L’OCTAV – Le Pôle Culture de la Communauté de Communes Adour-Madiran, en partenariat avec le Comité des Fêtes de Madiran. **Entrée Gratuite**. Restauration et buvette sur place. Infos au 05.62.33.74.00

