Médiathèque José Cabanis, le dimanche 7 février 2021 à 15:00

Inspiré par l'histoire authentique de Charlie Stark-Weather, jeune délinquant des années cinquante, La balade sauvage est une évocation de la folle équipée de deux jeunes amants auxquels on refuse le droit de s'aimer. Ils laissent sur leur passage de nombreux cadavres, dont le père de la jeune fille qui refusait que celle-ci fréquente un éboueur. Séance suivie d'un échange avec Nicolas Potin, intervenant cinéma. Entrée sur présentation d'un ticket à retirer 1/2h avant la projection.

2021-02-07T15:00:00 2021-02-07T17:00:00

