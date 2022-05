La balade gourmande du Lac Pont-l’Évêque Pont-l'Évêque Catégories d’évènement: Calvados

Pont-l'Évêque

La balade gourmande du Lac Pont-l’Évêque, 17 août 2022, Pont-l'Évêque. La balade gourmande du Lac Office de Tourisme 16 bis place Jean Bureau Pont-l’Évêque

2022-08-17 – 2022-08-17 Office de Tourisme 16 bis place Jean Bureau

Pont-l’Évêque Calvados Promenade bucolique accompagnée de 7 km pour connaître le patrimoine local. Tout en longeant la Touques, la jeunesse de Gustave Flaubert sera évoquée, ainsi que l’aménagement des infrastructures, qui ont fait connaitre à la ville un nouvel essor. Sur place, au bord du lac, une dégustation de produits du terroir normand vous sera servie.

Balade sans dénivelé ni obstacle.

Prévoir des chaussures de marche.

Retour libre. Office de Tourisme 16 bis place Jean Bureau Pont-l’Évêque

