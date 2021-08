La Bajon – “Vous couperez” Atlantia,palais des congrès, 3 octobre 2021, La baule.

La Bajon – “Vous couperez”

Atlantia, palais des congrès, le dimanche 3 octobre à 17:00

_Diogène Productions en accord avec MA PROD et Sans Déconner Productions présente En partenariat avec M6 Événements et la FNAC_ ### **La Bajon – “Vous couperez”** # La Bajon est intégralement remboursée par la Sécurité sociale # Tous les Grands de ce monde consultent La Bajon avant d’agir pour le bien de l’Humanité # La Bajon est inscrite au patrimoine de l’Unesco # La Bajon ne mourra jamais, Dieu ne le permettra pas => La Bajon estime que ce petit préambule devrait vous suffire pour venir l’applaudir **[Réservez vite vos places : BILLETTERIE ](https://billetterie.atlantia-labaule.com/spectacle?id_spectacle=768&lng=1)** **INFORMATIONS IMPORTANTES Pour les spectacteurs ayant déjà réservé leurs places, vos anciens billets restent valables pour la nouvelle date. Au regard de la situation sanitaire, les équipes du Palais des congrès Atlantia et des productions des spectacles appliquent les consignes gouvernementales, préfectorales et municipales en vigueur. Sur place, merci de respecter les gestes barrières en vigueur :** * Port du masque obligatoire (dès 11 ans) au sein de l’établissement et pendant toute la durée de la représentation * Désinfection des mains : gel hydroalcoolique à votre disposition * Distanciation (1 mètre) tout au long de votre parcours de visite à Atlantia, jusqu’à l’accès à votre fauteuil dans l’auditorium * Sens de circulation et parcours de visite fléché * Fermeture du vestiaire sauf dépôt d’articles interdits dans la salle de spectacle (ex : casque)

Atlantia,palais des congrès 119 avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T17:00:00 2021-10-03T03:00:00