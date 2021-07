Cherrueix Cherrueix Cherrueix, Ille-et-Vilaine La baie en fête Cherrueix Cherrueix Catégories d’évènement: Cherrueix

Ille-et-Vilaine

La baie en fête Cherrueix, 14 août 2021-14 août 2021, Cherrueix. La baie en fête 2021-08-14 – 2021-08-15

Cherrueix Ille-et-Vilaine Cherrueix Grand vide-grenier organisé par la Baie en fête. Ouvert aux particuliers et professionnels.

4€ le mètre pour les 2 jours, sur réservation uniquement. Grand vide-grenier organisé par la Baie en fête. Ouvert aux particuliers et professionnels.

4€ le mètre pour les 2 jours, sur réservation uniquement. dernière mise à jour : 2021-07-18 par

Détails Catégories d’évènement: Cherrueix, Ille-et-Vilaine Étiquettes évènement : Autres Lieu Cherrueix Adresse Ville Cherrueix lieuville 48.60536#-1.72109