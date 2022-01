Kunstapéro La Kunsthalle Mulhouse, 3 mars 2022, Mulhouse.

Kunstapéro

du jeudi 3 mars au jeudi 7 avril à La Kunsthalle Mulhouse

[« Boaz »](http://kunsthallemulhouse.com/evenement/boaz-romain-kronenberg/) est un projet de fiction protéiforme. Il prend sa source dans un roman retraçant le destin tragique d’un jeune homme que la communauté a désigné légende, et de la famille qui l’a adopté. Du livre découlent des formes très variées: vidéo, sculptures, photographies, dessins, œuvres sonores et performance dont une grande part sont produites par les personnages du récit eux-mêmes, interrogeant ainsi le statut d’œuvre et jouant sur l’ambiguïté du statut d’auteur. Avec la participation de Meris Angioletti et Emi Yatsuzaki Commissariat : Coline Davenne et Sandrine Wymann En partenariat avec l’association Mulhouse Art Contemporain et la Fédération Culturelle des Vins de France.

Participation de 5 euros / personne, inscription obligatoire

Des œuvres et des vins à découvrir : visite commentée de l’exposition Boaz de Romain Kronenberg, suivie d’une dégustation de vins.

La Kunsthalle Mulhouse 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin



2022-03-03T18:30:00 2022-03-03T20:00:00;2022-04-07T18:30:00 2022-04-07T20:00:00