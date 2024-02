IDA NIELSEN & THE FUNKBOTS IDA NIELSEN & THE FUNKBOTS NOUMATROUFF Mulhouse, samedi 27 avril 2024.

Après avoir accompagné la légende PRINCE de 2010 à son décès prématuré en 2016, avoir été élue parmis les 10 meilleur.e.s bassistes du monde en 2019 lors du sondage annuel Music Radar et confirmée son statut de monument du groove, la talentueuse IDA NIELSEN accompagnée des excellents FUNKBOTS viendra défendre son dernier opus More Sauce, Please! au Noumatrouff. Les parrains du funk haut-rhinois CUSTARD PIE se joignent à la fête pour sublimer cette soirée s’annonçant riche en bonne vibration, énergie solaire et grooves gargantuesque !

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 20:00

NOUMATROUFF rue ALAIN BASHUNG 68200 Mulhouse 68