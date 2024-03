Visite guidée Balade dans le Haut Rebberg Mulhouse, dimanche 12 mai 2024.

Avant de découvrir un petit coin de vignoble, vous pourrez grimper au sommet du magnifique belvédère et tout Mulhouse s’offrira alors à votre regard.

Dans un paysage plus bucolique, approchez quelques réalisations initiées par les industriels philanthropes du 19ème siècle. Avant de découvrir un petit coin de vignoble, vous pourrez grimper au sommet du magnifique belvédère et tout Mulhouse s’offrira alors à votre regard. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 10:00:00

fin : 2024-05-12 12:00:00

1 avenue de la 9ème Division d’Infanterie Coloniale

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

