Knock, ou le triomphe de la médecine Théâtre Rue de Belleville, 12 novembre 2021, Nantes. 2021-11-12

Horaire : 20:00 22:00

Gratuit : non 24 € tarif plein, 17 € tarif réduit, 10 € jusqu’à 10 ans tarif unique nouvel an : 35 € Tarif réduit accordé aux personnes de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, détenteurs de la carte blanche délivrée par la ville de Nantes ou de la carte Belleville Réservations : www.ruedebelleville.net ” Est-ce que ça vous chatouille, ou est-ce que ça vous gratouille ? ” Célèbre comédie de Jules Romains avec 5 comédiens et 11 personnages. Avec les nouvelles méthodes de cet étrange médecin, en trois mois, rares sont les habitants du village de Saint-Maurice qui ne sont pas tombés malades. Entre farce bouffonne et comédie grinçante, Jules Romains nous livre une implacable satire des médecins et d’une société terrorisée par la maladie. Tout public à partir de 10 ans Théâtre Rue de Belleville adresse1} Dervallières – Zola Nantes 44100 Dervallières – Zola 02 40 69 62 20 http://ruedebelleville.net/ reservation@ruedebelleville.net 0240696220 http://www.ruedebelleville.net

