Killbilly Arès, 13 novembre 2021

Salle Brémontier 1 Route du Temple Arès

2021-11-13 – 2021-11-13 Salle Brémontier 1 Route du Temple

Arès 33740 Arès

Killbilly, groupe de musique Bordelais est de cette veine. Au répertoire, Elvis Presley, Gene Vincent, ou les groupes des années 80 qui reprennent les standards du rock, comme les Stray Cats.

Mais ce qui fait l’originalité de la formation, c’est que le groupe propose non seulement des compositions personnelles, mais aussi de revisiter des grands noms du rock, de Motörhead à Oasis, en passant par Dépêche Mode. Et, encore plus inédit, des versions étonnantes de chansons de Georges Brassens, Françoise Hardy, Clara Luciani ou Vianney.

Durée : 2h – Tout public

Tarif : 17€ / tarif réduit : 12€

Pass sanitaire obligatoire.

Service bar et petite restauration à partir de 19h30.

Réservation obligatoire en billetterie.

Rendez-vous à la Salle Brémontier à 20h30.

Billetterie en ligne ou directement à la Mairie.

+33 5 56 03 93 03

Salle Brémontier 1 Route du Temple Arès

