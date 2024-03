Kig Ha Farz à Brennilis. Brennilis, samedi 16 mars 2024.

Kig Ha Farz à Brennilis. Brennilis Finistère

Notez bien la date et réservez vite

Le Kig Ha Farz de l’année dernière a eu tellement de succès que nous recommençons cette année !

Réservez d’ores et déjà vos parts, et n’hésitez pas à partager

➡️ Les bénéfices du repas serviront à financer les sorties de fin d’année pour les élèves des trois écoles ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 18:30:00

fin : 2024-03-16 21:00:00

Brennilis 29690 Finistère Bretagne

L’événement Kig Ha Farz à Brennilis. Brennilis a été mis à jour le 2024-02-24 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ