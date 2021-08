Kidipad Médiathèque du Bois fleuri, 29 septembre 2021, Lormont.

Kidipad

Médiathèque du Bois fleuri, le mercredi 29 septembre à 16:00

Écouter des histoires sur une tablette tactile : une autre expérience de lecture ! Sur grand écran à partir du petit, on écoute l’histoire, on se laisse emporter et on peut aussi jouer avec la tablette. De belles découvertes pour petits et grands !

Gratuit sur inscription

Découverte numérique par les secteurs jeunesse et multimédia de la médiathèque.

Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont Gironde



