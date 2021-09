Khamsin • Film Mac Orlan, 12 octobre 2021, Brest.

Khamsin • Film

Mac Orlan, le mardi 12 octobre à 18:00

Le Liban, aujourd’hui. Alors que la frontière avec la Syrie rétrécit et que le conflit s’intensifie, les traces du lourd passé de la guerre civile sont encore très présentes dans les esprits et dans la vie quotidienne. La corruption des partis au pouvoir devient de plus en plus difficile à supporter pour les habitant·e·s, notamment les plus jeunes. Les poings et les corps se lèvent. Au cœur de ce chaos, une communauté de musicien·ne·s branche ses guitares, ses amplis, ses machines et fait résonner ses compositions comme d’autres font sonner le vent de la révolution. Comme ce “khamsin” du titre : un vent brûlant du désert. Leur vérité éclot peu à peu, tel un larsen entêtant qui se prolonge dans de splendides séquences improvisées avec les musiciens français Oiseaux-Tempête. Un film incandescent et très politique.

Tarif unique : 5 €

l’âme et les oreilles plongent dans le Liban contemporain

Mac Orlan 65 rue de la porte, 29200 Brest Brest Kerangoff Finistère



