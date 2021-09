Marseille L'intermediaire Bouches-du-Rhône, Marseille KEVIN DIESEL + CESAR PALACE L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

**CESAR PALACE** (solo du batteur d’electric electric) A coup de pédales d’effets et de kick électro depuis une batterie acoustique, CESAR PALACE dissémine un clash de rythme pur et de drone cosmique tantôt dansant, tantôt transcendant. [https://cesarpalace.bandcamp.com/](https://cesarpalace.bandcamp.com/) [https://www.youtube.com/watch?v=tgZHh9CN-Uw](https://www.youtube.com/watch?v=tgZHh9CN-Uw) **KEVIN DISESEL** (Technoise – Marseille) Techno improvisée qui roule vite et furieuse, et qui fait des accidents. [https://octobertone.bandcamp.com/album/g-h-s-t](https://octobertone.bandcamp.com/album/g-h-s-t) [https://www.youtube.com/watch?v=m9uGX7iBHLU&t=5s](https://www.youtube.com/watch?v=m9uGX7iBHLU&t=5s) ♫♫♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

