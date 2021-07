KEPA + Dirty Primitive Espace Jacques Villeret, 21 octobre 2021, Baisieux.

le jeudi 21 octobre à Espace Jacques Villeret

**KEPA + Dirty Primitive** ————————– Il est beau, du pli de son pantalon – toujours ajusté – jusqu’aux cols de ses chemises de Lucky Luke du Sud-Ouest. Sa musique est digne d’un western 2.0, où Sergio Leone ferait des Story Instagram sur fond de guitare résonator. Le one man band **KEPA** propulse l’auditoire sur les bords du Mississippi sans que l’on ait bougé ! Rien ne prédestinait ce skateur professionnel (première une de Thrasher France) à monter sur scène : « _mon rêve était de skater aux quatre coins du monde_ » mais c’est après une méchante blessure qu’il se met à gratter sur une guitare. Il compose ses premiers morceaux. Peu à peu, il crée son genre qu’il joue sur des guitares acoustiques en acier, un modèle fabriqué dans les années 1930 aux Etats-Unis. L’ancien skateur pro Képa avait surpris et s’était vu salué par une critique unanime de la presse nationale pour la sortie de son premier album réalisé par Taylor Kirk & l’équipe de Timber Timbre ! Hâte de le retrouver ! En ouverture, le duo lillois **DIRTY PRIMITIVES**, composé de David Bausseron échappé du free, et de JB Hoste de la Caravane Electro. Les deux garçons montent le col de leur premier projet en commun, pour un set au crossroad du stomp rock garage et du blues folk noise, emmené par un chant, deux guitares electriques, une grosse caisse, un charley, et quelques touches de “random loop” electro. **PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE** Le pass sanitaire est désormais obligatoire pour les salles de spectacles. Chaque spectateur de plus de 12 ans devra être en mesure de présenter un pass sanitaire valide pour pouvoir accéder à ce concert. En cas de non présentation ou de contrôle invalide, l’accès en salle sera refusé, et aucun remboursement ne sera possible. Pour plus d’informations sur le pass sanitaire, veuillez consulter [cet article](https://aeronef.fr/information-pass-sanitaire/). **Horaires** : 15h (goûter concert de Dirty Primitive, destiné aux enfants des écoles primaires de la commune) + 20h (tout public) **Durée** : 2h **Public** : à partir de 5 ans

Représentation gratuite sur réservation ; Réservations par téléphone et sur l’agenda de l’Aéronef

La MEL et l’Aéronef présentent : les Belles Sorties à Baisieux

Espace Jacques Villeret Rue de la Mairie, 59780 Baisieux Baisieux Nord



