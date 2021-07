Kenleur Tour Place du Mûrier 44740 Batz sur mer, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Batz sur mer.

Kenleur Tour

Place du Mûrier 44740 Batz sur mer, le samedi 24 juillet à 11:00

La confédération bretonne Kenleur s’embarque à bord d’une caravane Airstream de 1975 transformée en scène ambulante, qui sillonnera les routes de Bretagne pendant six semaines. La caravane fera étape à Batz-sur-Mer pour un évènement organisé par le Cercle Celtique des Paludiers et les Nuits Salines et vous faire vivre un moment de culture bretonne, avec la présentation de costumes paludiers en breton et en français. Deux concerts : DUO DAVID & PIEL Corentin DAVID et de Gwenaël PIEL forment un duo biniou-bombarde. Ils se produisent régulièrement en public lors de fest-noz, de bals, de mariages ou de concours musicaux. MITAN Ce nouveau trio composé de Corentin DAVID, Thomas BADEAU et Jérémy CHÉNEAU, présente une instrumentation originale avec la veuze, une clarinette, et des percussions bricolées alliant tubulum, tom basse et cymbales. De la musique éclatante et sonore au centre de la ronde, les répertoires de haute bretagne, du marais et des îles s’y prêtent à merveille. Informations : Cercle Celtique des Paludiers, Bernadette RIVALANT au 02.40.42.37.70 ([bernadette.rivalant@hotmail.fr](mailto:bernadette.rivalant@hotmail.fr)). Jauge limitée.

