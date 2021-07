Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Kawin rencontre culturelle Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

Kawin rencontre culturelle Villeneuve-sur-Lot, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Villeneuve-sur-Lot. Kawin rencontre culturelle 2021-07-15 – 2021-07-15 La Cabane 52 Rue des Girondins

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne 16h30 à 18h cercle de parole

18h30 à 20h rencontre littéraire avec l’auteur Pascal Manoukian autour de son roman Le Cercle des hommes. 16h30 à 18h cercle de parole

18h30 à 20h rencontre littéraire avec l’auteur Pascal Manoukian autour de son roman Le Cercle des hommes. +33 7 82 80 22 77 16h30 à 18h cercle de parole

18h30 à 20h rencontre littéraire avec l’auteur Pascal Manoukian autour de son roman Le Cercle des hommes. La cabane dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Étiquettes évènement : Autres Lieu Villeneuve-sur-Lot Adresse La Cabane 52 Rue des Girondins Ville Villeneuve-sur-Lot lieuville 44.40692#0.70733