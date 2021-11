Marseille Sing or Die Karaoke Bouches-du-Rhône, Marseille Karaoké OrcheStar Sing or Die Karaoke Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Karaoké OrcheStar Sing or Die Karaoke, 9 décembre 2021, Marseille. Karaoké OrcheStar

Sing or Die Karaoke, le jeudi 9 décembre à 21:00

Hey ho, let’s go to the Sing or Die, sing our heads off! Nouveau rendez-vous mensuel du mythique Sing Or Die, un groupe live vient vous accompagner sur vos morceaux préférés : le Karaoké OrcheStar Choisis ton morceau dans la liste, inscris-toi, et monte sur scène faire vibrer tes cordes vocales, accompagné.e par le Karaoké OrcheStar, avec Anne-Laure CARETTE à l’accordéon et aux drums, et Guillaume HOGAN à la guitare. Zou bisou bisou PAF : 3€ + 2€ d’adhésion Début : 21h

3€ + 2€ d’adhésion

♫♫♫ Sing or Die Karaoke 56 rue Léon Bourgeois 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-09T21:00:00 2021-12-09T01:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Sing or Die Karaoke Adresse 56 rue Léon Bourgeois 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Sing or Die Karaoke Marseille