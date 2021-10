Karaoké Halloween Huppy, 29 octobre 2021, Huppy.

Karaoké Halloween Huppy

2021-10-29 20:00:00 – 2021-10-29

Huppy Somme Huppy

La Source revient pour un nouveau KARAOKÉ !

MAIIIIS … Vous connaissez notre côté “joueur” ?

On s’est dit que ça pouvait être marrant de faire un remake de “Thriller” pour Halloween !

Du coup, si vous êtes joueur comme nous, venez déguisés.

En solo, duo, trio ou plus, prenez le micro, amusez vous, et faites nous des tableaux de ouf pour Halloween.

Sur place, nos planches, et nos croque-monsieur gourmets et tout ce qu’il faut à boire

Réservations très conseillées.

On vous attend nombreux !

+33 3 22 24 08 65

Christophe Pomart

Huppy

