L’oasis, le 110 et la Rosalie solidaire 93 organise un karaoké le samedi 31 juillet de 18h à 23h au programme blind test la chanson mystère et karaoké, animé par votre Kara-dj Abdelkader Bou Attention places limitée à 48 personnes, lieu place du 8 mai 1945 93200 Saint Denis à l’oasis

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-31T18:00:00 2021-07-31T23:00:00

