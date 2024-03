Kan ar Bobl à Rostrenen Salle des fêtes de Rostrenen – Sal ar gouelioù Rostrenn Rostrenen, vendredi 29 mars 2024.

Kan ar Bobl à Rostrenen Sélection Trégor et Haute Cornouaille. Concours pour plusieurs catégories : écoles, mélodie et conte, chant à danser, duo, solo et groupes (musicaux). Vendredi 29 mars, 13h30 Salle des fêtes de Rostrenen – Sal ar gouelioù Rostrenn Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T13:30:00+01:00 – 2024-03-29T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-29T13:30:00+01:00 – 2024-03-29T23:59:00+01:00

Programme :

13h30 : Écoles

17h00 : Bal pour enfants avec initiation à la danse, jeux, coloriages…

19h00 : Mélodies (chants à écouter) et contes

21h00 : Kan-ha-diskan, groupes, duos, solos. FEST-NOZ avec Kanfarted Rostren, Rivoalen/Le Panse, Le Corre/Flatrès, Le Panse/Cornée, et les participantes et participants du concours.

Entrée à prix libre. Restauration sur place.

Organisation : Radio Kreiz-Breizh, Cercle Celtique de Rostrenen et Raok.

Salle des fêtes de Rostrenen – Sal ar gouelioù Rostrenn Impasse Vinogen ar feunten, 22110 Rostrenen Rostrenen 22110 Lan Oge Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « rkb-renerezh@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 96 45 79 62 »}]

Concours Chant