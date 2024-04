Sons Buissonniers Prat, lundi 29 avril 2024.

Sons Buissonniers Prat Côtes-d’Armor

[DEAMBULATION NATURE]

Lors d’une promenade, prenons le temps de cueillir, récupérer et ramasser végétaux et minéraux dans la nature. Une activité pour apprendre à fabriquer et à manipuler des objets sonores venant de la nature.

A partir de 7 ans.

Réservation obligatoire au 02 96 54 61 99 / contact@cdson.org .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-29 14:30:00

fin : 2024-04-29 16:30:00

Parking de l’étang

Prat 22140 Côtes-d’Armor Bretagne contact@cdson.org

