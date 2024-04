Sons buissonniers Parking de l’étang Prat, lundi 29 avril 2024.

Sons buissonniers Parking de l’étang Prat Côtes-d’Armor

Baladons-nous à la recherche d’instruments de musique que peut nous offrir la nature. Instant magiques où un brin d’herbe se transforme en sifflet, des fruits en percussions. Découvrons ensuite comment manipuler et s’amuser avec ces objets sonores.

Lors d’une promenade, prenons le temps de cueillir, récupérer et ramasser végétaux et minéraux dans la nature. Une activité pour apprendre à fabriquer et à manipuler des objets sonores venant de la nature. .

Début : 2024-04-29 14:30:00

fin : 2024-04-29 16:30:00

Parking de l’étang Etang du Poulloguer

Prat 22140 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Sons buissonniers Prat a été mis à jour le 2024-04-08 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose