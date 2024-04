Film Les aventuriers de l’Arche de Noé Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André, lundi 29 avril 2024.

Film Les aventuriers de l’Arche de Noé Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Aventure, Animation, Famille, Comédie musicale

Vini et Tito, deux souris artistes de music-hall, voient leurs rêves de succès tomber à l’eau lorsque la Terre est noyée par le Déluge.

Aidés par un coup de pouce du destin, ils réussissent à monter à bord de l’Arche de Noé.

Propulsés au beau milieu d’un différend opposant les animaux herbivores et carnivores, Vini et Tito ont la solution parfaite pour apaiser les tensions un concours de chansons !

Durée 1h35. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-29 17:30:00

fin : 2024-04-29

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Film Les aventuriers de l’Arche de Noé Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2024-04-02 par Pléneuf-Val-André Tourisme