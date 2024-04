Avant première du film « La Terre Tremble » Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc, dimanche 28 avril 2024.

Avant première du film « La Terre Tremble » Avant première du film de Diane Giorgis et Anna Pelletier « La Terre Tremble » au Ti ar Vro – L’Ôté de Saint-Brieuc. Dimanche 28 avril, 15h00 Ti ar Vro-l’Ôté Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-28T15:00:00+02:00 – 2024-04-28T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T15:00:00+02:00 – 2024-04-28T17:00:00+02:00

Avant première du film de Diane Giorgis et Anna Pelletier « La Terre Tremble » au Ti ar Vro – L’Ôté de Saint-Brieuc. La séance se fera en présence de Diane Giorgis et d’Ali Khelil qui ont tous deux joués dans le film. Un moment d’échange autour du film aura lieu après la projection.

Production : Oniric Vision, avec le soutien de la Région Bretagne

Genre : Dystopie

Résumé : Dans un futur proche, le gouvernement tente de rassembler le peuple autour de symboles nationaux. Malgré l’interdiction de parler dans une autre langue que le français, deux personnes, adeptes de lectures de poésie persistent à aller lire des poèmes à voix haute, en arabe et en breton, face à la mer…

Durée : 15min

Ti ar Vro-l’Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 77 31 91 http://www.tiarvro-santbrieg.bzh https://m.facebook.com/tiarvroSantBrieg/ Maison des cultures de Bretagne

Cinéma La Terre Tremble