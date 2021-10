Jutta Behr-Schaeidt Bijoux Lannion, 25 octobre 2021, Lannion.

Jutta Behr-Schaeidt Bijoux 2021-10-25 11:00:00 – 2021-10-31 11:30:00

Lannion Côtes d’Armor Lannion

Cet atelier de créateur est une des rares bijouteries d’artisanat d’art à travailler la matière précieuse, or et argent, de façon contemporaine et en pièces uniques. Jutta maître-joaillière vous montre des méthodes de travail avec explications et démonstrations dans son atelier à Lannion.

Jutta Behr-Schaeidt crée et fabrique ses bijoux uniques en alliant or, argent et pierres précieuses. Elle applique avec soin les techniques anciennes en laissant vagabonder son intuition pour créer cette ligne unique, expressive, douce et forte à la fois. Chaque pierre précieuse ou perle de culture soigneusement sélectionnée trouve sa place juste où il faut pour l’harmonie finale de la pièce. Ses créations sont toujours authentifiées

Jutta Bijouxpar un poinçon de maître et de garantie de l’état et sont numérotées. Son or et son argent sont fair trade.

Ses bijoux sont entièrement faits à la main sans moulage ni reproduction. Elle choisi sa matière première de qualité pour donner naissance à des bagues, boucles d’oreilles, bracelets et colliers, broches, alliances et bagues de fiançailles qui sortent de l’ordinaire, qui vous surprennent. Bijoux hors normes et extravagances sculpturales.

Son parcours :

2020 exposition à Versailles

2019 – 2020 expositions à Paris

2018 – 2019 expositions à Vienne/Autriche

2017 : Reconnue Maître Artisan des Métiers d’Art

2016 : Affiliation aux Ateliers d’Art de France

2000 : Diplôme de Maître Bijoutière-Joaillière- Meisterprüfung à Munich/Allemagne

Visites possibles le mercredi à 11h, 14h et 19h, le jeudi 11h, le vendredi 11h et 14h et le samedi 11h et 14h.

Visite accessible aux personnes à mobilité réduite.

Stationnement possible sur le petit parking privé de l’atelier (3 places) ou sur le parking de Caerphilly à 300m à pied (gratuit 2h).

+33 2 96 05 60 70 https://semaine-tourisme-economique.bzh/events/jutta-bijoux-maitre-jailliere/?occurrence=2021-10-27&time=

Cet atelier de créateur est une des rares bijouteries d’artisanat d’art à travailler la matière précieuse, or et argent, de façon contemporaine et en pièces uniques. Jutta maître-joaillière vous montre des méthodes de travail avec explications et démonstrations dans son atelier à Lannion.

Jutta Behr-Schaeidt crée et fabrique ses bijoux uniques en alliant or, argent et pierres précieuses. Elle applique avec soin les techniques anciennes en laissant vagabonder son intuition pour créer cette ligne unique, expressive, douce et forte à la fois. Chaque pierre précieuse ou perle de culture soigneusement sélectionnée trouve sa place juste où il faut pour l’harmonie finale de la pièce. Ses créations sont toujours authentifiées

Jutta Bijouxpar un poinçon de maître et de garantie de l’état et sont numérotées. Son or et son argent sont fair trade.

Ses bijoux sont entièrement faits à la main sans moulage ni reproduction. Elle choisi sa matière première de qualité pour donner naissance à des bagues, boucles d’oreilles, bracelets et colliers, broches, alliances et bagues de fiançailles qui sortent de l’ordinaire, qui vous surprennent. Bijoux hors normes et extravagances sculpturales.

Son parcours :

2020 exposition à Versailles

2019 – 2020 expositions à Paris

2018 – 2019 expositions à Vienne/Autriche

2017 : Reconnue Maître Artisan des Métiers d’Art

2016 : Affiliation aux Ateliers d’Art de France

2000 : Diplôme de Maître Bijoutière-Joaillière- Meisterprüfung à Munich/Allemagne

Visites possibles le mercredi à 11h, 14h et 19h, le jeudi 11h, le vendredi 11h et 14h et le samedi 11h et 14h.

Visite accessible aux personnes à mobilité réduite.

Stationnement possible sur le petit parking privé de l’atelier (3 places) ou sur le parking de Caerphilly à 300m à pied (gratuit 2h).

dernière mise à jour : 2021-08-31 par