JUST PLAY 90’S – THELONIOUS CAFE JAZZ CLUB Thélonious Café Jazz Club, 25 septembre 2021, Bordeaux.

JUST PLAY 90’S – THELONIOUS CAFE JAZZ CLUB

Thélonious Café Jazz Club, le samedi 25 septembre à 20:30

CONCERT : JAZZ BOSSA – Tubes des années 90 revisités “I like to move it” comme vous ne l’avez jamais entendu. Une manière festive et sans prise de tête de passer un bon moment funny. Avec Hantcha (like a virgin) et des arrangements de Valérie Chane Tef (freed of desire). Accompagnées en formation originale par Cyril Dubilé au trombone et Antoine Fillon à la batterie. [https://youtu.be/vuo8kD5zF5I](https://youtu.be/vuo8kD5zF5I) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ INFOS PRATIQUES Toutes conditions sous réserve des mesures sanitaires ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ => Entrée du Thélonious : 8 € (participation concert) – 6€ adhérents [At] – => Bar / Bar à vin / Tapas / Plats à la carte Vin au verre : à partir de 4,5€ Météor Lager : Demi 4€ / Pinte 7€ Tapas à partir de 8€ Plats à partir de 18€ Réservations et informations au 0685993242 Site internet: [https://thelonious-jazz-club-bordeaux.com/](https://thelonious-jazz-club-bordeaux.com/) Evénement Facebook: [https://fb.me/e/1z7PSkABU](https://fb.me/e/1z7PSkABU) Page Facebook: [https://www.facebook.com/theloniousbordeaux/](https://www.facebook.com/theloniousbordeaux/) THELONIOUS CAFE JAZZ CLUB 18 rue Bourbon 33300 Bordeaux – Les Chartrons Accès Ⓣ Tram B : Arrêts Cité du Vin ou Les Hangars Ⓑ Bus 7, 32, 45 : Arrêt Cité du Vin Ⓥ Vcub : Arrêt “les Hangars” ou “Bassin à flot” Parking “Quai des Marques” à 50m (Quai de Bacalan, Bordeaux) (7€ max pour la soirée)

Entrée du Thélonious : 8 € (participation concert) / 6€ Adhérents

CONCERT : JAZZ BOSSA – Tubes des années 90 revisités

Thélonious Café Jazz Club 18 rue bourbon 33300 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T20:30:00 2021-09-25T23:00:00