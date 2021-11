Julien Mallet + ELECTRIC VOCUHILA à Tours (37) Le TEMPS MACHINE, 7 décembre 2021, Joué-lès-Tours.

Julien Mallet + ELECTRIC VOCUHILA à Tours (37)

Le TEMPS MACHINE, le mardi 7 décembre à 19:00

Soirée organisée dans le cadre du **festival Plumes d’Afrique** par l’association Fifangaroa, Touraine Madagascar, Réseau Afrique 37, Le Temps Machine et le Capsul Collectif. **L’intégralité des bénéfices de la soirée sera reversée à l’association Fifangaroa pour aider les musicien·ne·s malgaches de tsapiky, en particulier par l’achat et/ou l’envoi d’instruments de musique et de matériel de sonorisation.** Ouverture des portes : 19h **19h30 : Conférence sur le tsapiky** Par **Julien Mallet**, ethnomusicologue, spécialiste de musique tsapiky, chercheur à l’IRD (URMIS, Université de Paris). Écouter : [https://www.francemusique.fr/…/faire-danser-les-morts](https://www.francemusique.fr/…/faire-danser-les-morts)… **21h : Concert d’Electric Vocuhila** **Electric Vocuhila** joue une musique de transe librement inspirée de diverses musiques africaines contemporaines – tsapiky malgache, sébène congolais, sungura – en y incorporant des sonorités et des procédés d’orchestration issus de la musique d’Ornette Coleman et du rock. Le groupe doit se rendre à Tuléar dans le sud-ouest de Madagascar en février 2022 pour monter un répertoire et faire une tournée avec des musicien·ne·s de tsapiky. Electric Vocuhila fait partie du Capsul Collectif. **22h30 : DJ Tom B. (Avenida Brasil/Bongo Joe Records)** Tropical Rare Grooves Tourangeau depuis 5 ans, résident des soirées Avenida Brasil depuis 2007, et de nombreux événements liés à la culture brésilienne, il dirige une longue série de sorties lusophones sur Bongo Joe Records (Genève) dont il jouera quelques titres en exclusivité mondiale ! Spécialiste des Rare Grooves Tropicaux, il vous prépare une sélection de vinyles exotique, enivrante et ensoleillée : Brésil, Afro, Latin, Caraïbes … – * un soirée annoncée dans l’**Agenda de Madagascar-musiques.net** –

Tarif Unique : 10 €

Soirée de soutien aux musicen-ne-s de #tsapiky de Madagascar pour l’achat et/ou l’envoi d’instruments de musique et de matériel de sonorisation

Le TEMPS MACHINE 45-49 RUE DES MARTYRS 37300 JOUÉ-LÈS-TOURS Joué-lès-Tours Indre-et-Loire



