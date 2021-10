Amiens Maison de la culture d'Amiens Amiens, Somme “Jules Verne au cinéma” par Daniel Compère. Projection de Vingt mille lieues sous les mers de R. Fleischer (1954), suivie d’un débat. Maison de la culture d’Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

“Jules Verne au cinéma” par Daniel Compère. Projection de Vingt mille lieues sous les mers de R. Fleischer (1954), suivie d’un débat. Maison de la culture d’Amiens, 4 décembre 2021, Amiens. “Jules Verne au cinéma” par Daniel Compère. Projection de Vingt mille lieues sous les mers de R. Fleischer (1954), suivie d’un débat.

Maison de la culture d'Amiens, le samedi 4 décembre à 18:00

Auteur de romans d’aventure et d’anticipation, Jules Verne a inspiré de nombreux réalisateurs : 64 films furent tirés de ses romans, dont 8 de 20 000 lieues sous les mers. On ne peut refuser aux réalisateurs la part de créativité qui leur revient, ne serait-ce que parce qu’ils savent tirer profit des moyens spécifiques au cinéma. On peut cependant se demander, sur l’exemple de 20 000 lieues sous les mers, ce qu’apporte ou retranche une adaptation cinématographique à l’oeuvre originale dont elle s’inspire, une manière de s’interroger sur ce qui fait l’originalité du génie littéraire de Jules Verne. Projection de _Vingt mille lieues sous les mers_ de Richard Fleischer (1954, 2h07, États-Unis), suivie d’un débat. Le film est un fabuleux voyage dans les océans où, en dépit des écarts avec le roman original, se reconnaît l’esprit de Jules Verne : l’imagination entre le fantastique et l’anticipation scientifique. Maison de la culture d’Amiens 2 place Léon Gontier – Amiens Amiens Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T18:00:00 2021-12-04T21:00:00

