JUDOCAMP La Couronne, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Breuty.

JUDOCAMP

du dimanche 25 juillet au samedi 31 juillet à La Couronne

Cette année et pour la 16ème fois nous organisons le JUDOCAMP, stage alliant judo, activités sportives et activités annexes. Le Judocamp déménage ! Il s’installe à la Couronne (Charente) en partenariat avec le Judo Club ainsi que la Mairie qui nous met leurs locaux à disposition. Voici le descriptif de ce stage: 3 périodes d’une semaine de stage en fonction de la catégorie d’âge : du 11 au 17 Juillet 2021 Poussinets / Poussins / Benjamins Minimes / Cadets (7/18ans) du 25 au 31 juillet 2021 Poussinets / Poussins / Benjamins Minimes / Cadets (7/18ans) 22 au 28 Août 2021 : Minimes 2e année, Cadets / Juniors / Séniors, Clubs / Pôles / Sections Départementales >13ans Ce stage a pour activité principale le JUDO. Sur les 2 premiers stages, il y a entre 3 et 4h d’activités sportives par jour qui se décomposent de la façon suivante: judo au sol et debout avec en plus des activités du type gymnique, sports collectifs, jeux… Autres activités proposées :Kart, piscine, canoë, Judocamp Games (mini jeux olympiques), dernière soirée animée par un DJ. Le dernier stage est plus axé sur la préparation de la rentrée, le perfectionnement, l’expertise et la préparation physique avec aussi du Kart, piscine, canoë. Le stage sera porté par les valeurs et la culture du judo. Le code moral sera abordé de façon transversale toute la semaine (le dojo implique le respect et des règles, ces règles étant appliquées de la même façon dans la vie quotidienne). L’hébergement se fait sous tente. La restauration est faite sur place par des cuisinièr(e)s. L’encadrement est composé d’un directeur et d’un directeur-adjoint (tous les deux brevetés d’État) ainsi que d’éducateurs sportifs (eux aussi brevetés d’État) ce qui représente 1 encadrant pour 12 stagiaires. Pour plus d’infos, rendez-vous sur la page facebook Judocamp La Couronne où vous aurez la possibilité de voir des photos, vidéos et commentaires des stagiaires et parents sur les dernières éditions… Tout nouveau aussi: – la page Instagram : Judocamp_la_couronne – l’inscription en ligne: [https://docs.google.com/forms/d/1kwmVNmDq-PX8b8DTRlx-vOjG7AB1Vjf2IES4sgq_GKA/edit](https://docs.google.com/forms/d/1kwmVNmDq-PX8b8DTRlx-vOjG7AB1Vjf2IES4sgq_GKA/edit)

tarif 295€

stage avec activité principale judo, multsports avec aussi du Kart, piscine, canoë dernière soirée animée par un DJ

La Couronne Place des Volontaires de l’An 2, Breuty Charente



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-25T15:00:00 2021-07-25T21:00:00;2021-07-26T08:00:00 2021-07-26T21:00:00;2021-07-27T08:00:00 2021-07-27T21:00:00;2021-07-28T08:00:00 2021-07-28T21:00:00;2021-07-29T08:00:00 2021-07-29T21:00:00;2021-07-30T08:00:00 2021-07-30T21:00:00;2021-07-31T08:00:00 2021-07-31T13:00:00