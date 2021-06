Toulouse Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne, Toulouse Judith Henry lit Étreins-toi de Kae Tempest (L’Arche) Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Judith Henry lit Étreins-toi de Kae Tempest (L'Arche) Un jeune garçon, baskets aux pieds et écouteurs sur les oreilles, se promène en forêt. D'un coup de bâton, il délace l'union de deux serpents et se retrouve transformé en femme. Ainsi débute son errance sublime d'être en être, se délestant de sa peau pour une renaissance à soi. Un poème inspiré de la vie de Tirésias. Création musicale et guitare : Elias Dris – Guitare : Elias Dris Traduit par Louise Bartlett Durée : 45 min Sur inscription sur le site du Marathon des mots Le Marathon des mots . Ouverture de la billetterie et des réservations en ligne le 7 juin. Médiathèque José Cabanis, le dimanche 27 juin à 15:30 Toulouse

