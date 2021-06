Reims Opéra de Reims Marne, Reims Juan Carmona Septet – 3 juillet 2021 – Flâneries Musicales de Reims Opéra de Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Opéra de Reims, le samedi 3 juillet à 20:00

Avec son **Septet**, **Juan Carmona** va puiser au plus profond de la tradition flamenca, un retour aux sources avec toujours le sello personal qui fait sa marque de fabrique. Il concilie dans sa musique à la fois un esprit créateur et un langage personnel : **fluidité mélodique, richesse harmonique, puissance et complexité rythmique** accompagnés de danse et chant farouche qui nous ramène aux **sources du flamenco**. Juan Carmona sera en concert avec son Septet le 3 juillet 2021 dans le cadre des Flâneries Musicales de Reims. Opéra de Reims 1 rue de vesle Reims Quartier Centre Ville Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T21:15:00

