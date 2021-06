J’peux pas j’ai oeno – enquête dans les vignes à Lirac Lirac Lirac, 16 octobre 2021-16 octobre 2021, LiracLirac.

Un « Cluedo » grandeur nature à vivre au cœur du vignoble des Côtes du Rhône Gardoises et de ses sept Appellations … Une Aventure rythmée par des temps de dégustation accompagnés de mets pour apprécier toutes les saveurs de cette Terre de vins, berceau des Côtes du Rhône ! En solo ou en équipe, tentez de résoudre une enquête en rencontrant et interrogeant quelques personnages clés de l’intrigue, joués par une troupe de théâtre locale.Une expérience originale, mystérieuse et gourmande !De 10h30 à 15h Caveau de l’AOC Lirac – 18€ par adulte et 8€ par enfant

contact@provenceoccitane.com +33 4 66 89 54 61

