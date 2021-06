J’peux pas j’ai oeno – dégustation inattendue au musée d’Art Sacré de Pont St Esprit Pont-Saint-Esprit Pont-Saint-Esprit, 13 août 2021-13 août 2021, Pont-Saint-EspritPont-Saint-Esprit.

Plantes magiques et secrets d’apothicaireDécouvrez l’univers fascinant des plantes sacrées, potions guérisseuses, croyances et remèdes d’antan… Notre apothicaire transportera vos sens du Moyen âge au 19ème siècle à travers les collections du Musée d’art sacré du Gard. Une visite surprenante pour petits et grands !Suivi d’une dégustation de vins des Côtes du Rhône Gardoises dans les jardins du musée à 17h30Rdv à 16h au Musée laïque d’art sacré GratuitInscription obligatoire – places limitées

