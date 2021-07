Pau Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Joyeux anniversaire les Archives ! Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

le vendredi 17 septembre à Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau Gratuit. Réservation obligatoire.

Dans le cadre des 50 ans du bâtiment des Archives départementales, site de Pau, seront proposés des ateliers et animations pour découvrir l’histoire de l’édifice et certains fonds conservés. Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau Cité administrative, boulevard Tourasse, 64000 Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T17:00:00

