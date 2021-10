Vézénobres Maison de la Figue Gard, Vézénobres Jours de Figue Maison de la Figue Vézénobres Catégories d’évènement: Gard

Jours de Figue

du samedi 30 octobre au dimanche 31 octobre

Maison de la Figue, Vézénobres

Animations festives autour de la figue et du figuier au coeur du Moyen-Age. ————————————————————————— **Tout le programme par ici :** [[https://www.maisondelafigue.com/wp-content/uploads/2021/10/Programme-jours-de-figue-2021.pdf](https://www.maisondelafigue.com/wp-content/uploads/2021/10/Programme-jours-de-figue-2021.pdf)](https://www.maisondelafigue.com/wp-content/uploads/2021/10/Programme-jours-de-figue-2021.pdf) 30 et 31 octobre 2021 à vézénobres Maison de la Figue Vézénobres Vézénobres Gard

