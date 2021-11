Journées pour Pierre DIEPENDAËLE Théâtre Christiane Stroë, 29 novembre 2021, Bouxwiller.

Journées pour Pierre DIEPENDAËLE

du lundi 29 novembre au dimanche 5 décembre à Théâtre Christiane Stroë

Journées pour Pierre Diependaële Lecture de Finisterres lundi 29 novembre 2021 à 20h30 au théâtre Christiane Stroë résidence du 16 au 19 septembre 2021 au théâtre Christiane Stroë, à la salle de la Sommellerie et au Musée du Pays de Hanau Quelques grains de Pierre, Chansons pour La Nef des Fous, Pierre en jeu mercredi 1er décembre 2021 à partir de 19h30 au théâtre Christiane Stroë Faire Théâtre à Bouxwiller – les mots et la pensée, les actes. dimanche 5 décembre 2021 à 15h au lycée Adrien Zeller fête / lectures / hommage – soirées en entrée libres Théâtre du Marché aux Grains Le 1er décembre 2019, Pierre DIEPENDAËLE, auteur, metteur en scène, comédien, cofondateur du Théâtre du Marché aux Grains, nous a quittés. Trois journées de rencontres d’art pour raviver sa pensée et son action : textes de théâtre, prises de position, écrits personnels. Nous vous proposons de venir, entre amis, découvrir pour certains ou revisiter pour d’autres, ce que cet artiste, profondément engagé dans la création et la transmission d’œuvres et de pratiques, a laissé derrière lui. Dire et redire son amour de l’art du théâtre, du travail avec les mots, les comédiens, les amateurs, les jeunes… Mettre en perspective aussi un parcours de près de cinquante années et l’incessante volonté de faire avancer la création artistique, dans un dialogue entre art et territoires. Plus qu’une commémoration, ces soirées sont autant d’invitations à venir fêter une vie dédiée au théâtre et à la joie intense de ces moments partagés ! Lecture de Finisterres Lundi 29 novembre 2021 à 20h30 au théâtre Christiane Stroë Sept compagnons de route se retrouvent sur scène pour une lecture de Finisterres, pièce écrite par Pierre DIEPENDAËLE créée au Théâtre National de Strasbourg le 14 avril 1986. Mise en voix : Louis ZIEGLER Avec : Céline d’ABOUKIR, Rémi BRENIERE, Marie-Hélène CAUSSE, Éric HOUZELOT, Aude KOEGLER, Bénédicte SIMON et Yann SIPTROTT Quelques grains de Pierre, Chansons pour La Nef des Fous, Pierre en jeu Mercredi 1er décembre 2021 à 20h30 Apéritif-dînatoire préparé par les élèves du lycée Schattenmann de Bouxwiller Cette soirée conviviale rassemble textes, photos, vidéos, musiques pour une vie de théâtre. Buvons ensemble un verre à la santé de Pierre ! Avec : Marly BARNABÉ, Martine BERTRAND, Liselotte HAMM, Jean-Marie HUMMEL, Tobias KEMPF, Élisabeth ROTH, Frédéric SOLUNTO, Pascale SPENGLER, Louis ZIEGLER Faire Théâtre à Bouxwiller – les mots et la pensée, les actes. Dimanche 5 décembre 2021 à 15h au lycée Adrien Zeller Lectures de textes par l’atelier théâtre du lycée Adrien Zeller, les amateurs de l’Atelier du Mercredi et de la troupe du Théâtre de Lichtenberg. Dirigé par : Élisabeth ROTH et Céline d’ABOUKIR ET AUSSI : Concert d’orgue : Hervé DÉSARBRE Samedi 27 novembre à 14h à l’église protestante de Bouxwiller (pass sanitaire requis car hors cadre d’un culte) Organisé par Musiques au Pays de Hanau Entrée libre / plateau – pas de réservations En 2016, l’organiste Hervé DÉSARBRE et Pierre DIEPENDAËLE ont composé et un récital musical et poétique (programme illustré par des textes proposés par Pierre DIEPENDAËLE) pour Musique au Pays de Hanau, donné à l’église protestante de Bouxwiller. En mémoire de cette collaboration artistique, Hervé DÉSARBRE propose un programme inspiré par quelques projets réalisés par Pierre avec le Théâtre de Lichtenberg – au château et à Wingen sur Moder et au Théâtre du Peuple de Bussang. Ce récital rendra également hommage au compositeur et chef d’orchestre Jean-Jacques WERNER (qui a également longtemps été directeur musical de Musiques au Pays de Hanau) et évoquera la période liturgique de l’Avent. Hervé DÉSARBRE est titulaire de l’orgue Cavaillé-Colle de l’église NotreDame du Val-de-Grâce à Paris. Organiste liturgique, il est par ailleurs concertiste en France et à l’étranger et membre de plusieurs jurys internationaux. Il s’attache à faire connaître la musique d’orgue dans toute sa diversité et dans son évolution au cours des derniers siècles, jusqu’à nos jours.

Entrée libre sur réservations

Le 1er décembre 2019, Pierre DIEPENDAËLE, auteur, metteur en scène, comédien, cofondateur du Théâtre du Marché aux Grains, nous a quittés. 3 jours de rencontres pour raviver sa pensée et son action.

Théâtre Christiane Stroë 5 place du Château, 67330 Bouxwiller Bouxwiller Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-29T20:30:00 2021-11-29T22:00:00;2021-12-01T19:30:00 2021-12-01T23:00:00;2021-12-05T15:00:00 2021-12-05T17:00:00